Чешский каноист пропустил награждение на КМ в Венгрии, где россиянин разделил с ним победу

Чешский каноист Мартин Фукса не явился на награждение на Кубке мира, проходящем в Венгрии, где россиянин Захар Петров разделил с ним первое место.

Изначально Петров стал вторым, проиграв победителю 0,01 секунды. Позднее результаты были пересмотрены, следствием чего стало решение вручить золото обоим спортсменам.

Президент Федерации каноэ России Евгений Архипов считает, что чешский спортсмен был обижен на принятое организаторами решение.

— Известно, почему Фукса не пришёл на награждение?

— Не захотел, обиделся, потому что приняли решение о вручении двух золотых медалей. Но это всё в рамках правил: если разница, по‑моему, несколько сотых секунды, то есть небольшая разница… В этих рамках они были в одном времени, поэтому судейская коллегия решила вручить две золотые медали. А то, что Фукса не вышел и не взял её, это его личное дело, — цитирует Архипова «Матч ТВ».