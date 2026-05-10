Велогонщик попал в больницу с переломом костей таза после завала на «Джиро д'Италия»

Один из велогонщиков попал в больницу с тяжёлыми травмами после завала на втором этапе многодневной велогонки «Джиро д'Италия» в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Больницы скорой помощи имени Николая Пирогова (София).

По данным источника, велогонщику, имя которого не указывается, был диагностирован перелом костей таза. Спортсмен был госпитализирован в отделение травматологии, он находится в стабильном состоянии.

9 мая втором этапе велогонки «Джиро д'Италия» за 22 км до финиша случился массовый завал. Его причиной послужила дождливая погода. Гонка была остановлена и позднее продолжена за 18 км до финишной черты. Предположительно, в завале пострадали около 20 велогонщиков, некоторые спортсмены вылетали через отбойники.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Во время второго этапа велогонщики передвигались из Бургаса в Велико-Тырново. Суммарно за весь 21 этап участники преодолеют 3459 км.