ВАДА сообщило об обвинениях в сторону Вероники Логиновой

ВАДА сообщило об обвинениях в сторону Вероники Логиновой
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подтвердило, что обеспокоенность российской антидопинговой системой в релизе MOK напрямую касается главы РУСАДА Вероники Логиновой.

«ВАДА 18 апреля 2026 года обратило внимание на обвинения в адрес руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и антидопинговой системы России. Серьёзно отнесясь к этим обвинениям, ВАДА немедленно уведомило свой независимый отдел разведки и расследований (I&I).

С декабря 2025 года отдел ВАДА I&I расследует ещё одно серьёзное обвинение, выдвинутое известным источником против того же лица в РУСАДА. Поскольку отдел ВАДА I&I работает независимо, руководство ВАДА не располагает подробной информацией об этом расследовании, которое продолжается.

Между тем РУСАДА остается лишённым статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу с 2020 года – после того, как ВАДА выявило широкомасштабные манипуляции с данными, полученными из московской антидопинговой лаборатории.

На данный момент это привело к наложению санкций на 302 спортсменов, участвовавших в российской институционализированной допинговой схеме, подробности которой были обнародованы в июле 2016 года после независимого расследования Макларена, проведенного ВАДА.

Хотя ВАДА не будет строить предположения о результатах последних расследований, связанных с Россией, если будут выявлены новые нарушения, это вызовет серьёзную озабоченность у ВАДA и будут предприняты дальнейшие действия», – сообщили в пресс-службе ВАДА.

Напомним, MOK в сумме перераспределил 46 олимпийских медалей, поскольку ВАДА по итогам завершения расследований дел российских атлетов находило подтверждения допинговым нарушениям членов сборной России.

