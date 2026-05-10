РУСАДА выдало 63 разрешения на использование запрещённых препаратов

По данным ТАСС, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала 2026 года получило 90 запросов на терапевтическое использование запрещённых субстанций и методов (TUE). 63 запроса были одобрены.

Только в апреле в РУСАДА было отправлено 23 таких запроса, из которых лишь 12 получили положительный ответ.

Если запрос одобряется, то спортсмен получает возможность по медицинским показаниям легально использовать лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещённые Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), на протяжении определённого времени (срок лечения).

Использование запрещённых ВАДА препаратов без официального разрешения карается аннулированием результатов, которые показал спортсмен во время употребления запрещённых препаратов, отстранением от соревнований на срок до четырёх лет, публичным оглашением имени нарушителя, денежным штрафом в некоторых странах (в том числе и в России) и пожизненной дисквалификацией (за организацию допинговой системы).