Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото в заплыве каноэ-двоек на 500 м на Кубке мира

Захар Петров и Иван Штыль завоевали золото в заплыве каноэ-двоек на 500 м на Кубке мира
Российские каноисты Захар Петров и Иван Штыль завоевали золотые медали на первом этапе Кубка мира — они одержали победу в состязаниях двоек на дистанции 500 метров. Спортивные состязания проводятся в венгерском городе Сегед.

Захар Петров и Иван Штыль справились с дистанцией за 1 минуту 35,90 секунды. Серебряные награды достались паре гребцов из Италии, а бронзовые медали получили спортсмены из Бразилии. Российские атлеты Алексей Коровашков и Матвей Арсенов продемонстрировали пятый результат по итогам забега.

Проходящий в Венгрии турнир — это первый рейтинговый старт в рамках квалификации к Олимпийским играм 2028 года, которые состоятся в Лос‑Анджелесе. Российские гребцы выступают на турнире под эгидой Международной федерации каноэ (ICF), имея нейтральный статус.

