Ян Непомнящий разделил второе-четвёртое место на турнире в Сардинии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий занял второе-четвёртое место на шахматном турнире, проходившем на острове Сардиния.

В течение всего турнира спортсмен не потерпел ни одного поражения, продемонстрировав стабильную игру. В заключительном туре Ян Непомнящий одержал победу над новоиспечённым гроссмейстером из Аргентины Фаустино Оро. По итогам соревнований российский шахматист набрал семь очков, что позволило ему отстать от победителя турнира — Фредерика Сване из Германии — всего на полбалла. В результате Ян Непомнящий разделил второе место с двумя армянскими гроссмейстерами: Айком Мартиросяном и Мамиконом Гарибяном.

