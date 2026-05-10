Россияне Старцева и Тасоев выиграли золото на турнире «Большого шлема» в Астане

Российская дзюдоистка Элис Старцева и чемпион мира по дзюдо Инал Тасоев выиграли золотые медали на турнире «Большого шлема», который проходил в Астане с 8 по 10 мая.

Тасоев стал победителем в категории свыше 100 кг. В финальном поединке он победил Ушанги Кокаури из Азербайджана. Бронзовыми призёрами стали представитель ОАЭ Магомедомар Магомедомаров и поляк Якуб Сордыль.

Старцева в финале в весовой категории свыше 78 кг оказалась сильнее Камилы Берликаш из Казахстана. Бронзу завоевали Адиясурэн Амарсайхан из Монголии и Аида Тойшибекова из Казахстана.

Напомним, в ноябре 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право участвовать в международных турнирах с национальными флагом и гимном.