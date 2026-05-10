Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт турнира «Большого шлема» в Астане

Сборная России по дзюдо заняла первое место в медальном зачёте турнира «Большого шлема» в Астане. Соревнования проходили с 8 по 10 мая. Второе место заняли спортсмены из Франции (3-1-1), а тройку замкнула сборная Казахстана (2-2-4).

На счету россиян восемь медалей. Победителями стали Данил Лаврентьев (весовая категория до 73 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг). Серебро завоевали Дали Лилуашвили (до 63 кг) и Сайгид Керимов (до 66 кг), а бронза на счету Кристины Дудиной (до 48), Лилии Нугаевой (до 52 кг) и Рамазан Абдулаевой (до 66 кг).

Напомним, в ноябре 2025 года Международная федерация дзюдо (IJF) вернула россиянам право участвовать в международных турнирах с национальными флагом и гимном.