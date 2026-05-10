Олимпийский чемпион Аблязин продаёт свои медали — источник

Олимпийский чемпион Токио по гимнастике Денис Аблязин решил продать свои спортивные награды. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, на продажу выставлены золотые и две серебряные медали Универсиады 2013 года в Казани — за 6 млн рублей, а также олимпийские медали: золотая — за 100 млн рублей, серебряные — за 30-50 млн рублей, бронзовая — за 15 млн рублей. Продажей занимается супруга спортсмена Виктория.

30-летний Денис Аблязин — чемпион Олимпийских игр в Токио в командном соревновании и серебряный призёр в опорном прыжке. Также в его активе три серебряные и две бронзовые олимпийские медали Игр в Лондоне и Рио‑де‑Жанейро. На Универсиаде 2013 года гимнаст победил в командных соревнованиях и завоевал серебро на кольцах и в опорном прыжке.