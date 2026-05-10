Поль Манье выиграл третий этап «Джиро д'Италия», Александр Власов — 122-й

Французский велогонщик Поль Манье стал победителем третьего этапа гонки «Джиро д'Италия», проходившего в Болгарии. Спортсмен преодолел дистанцию 175 км за 4:09.42. Вторым стал итальянец Джонатан Милан, тройку лидеров замкнул Дилан Груневеген из Нидерландов. Россиянин Александр Власов завершил этап на 122-м месте.

Напомним, Поль Манье на «Джиро д'Италия» в этом году выиграл первый этап.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в болгарском Несебаре и завершился в Бургасе, следующие два также пройдут в этой стране. Суммарно за весь 21 этап участники преодолеют 3459 км.