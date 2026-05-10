Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россиянин Чишкала стал победителем Лиги чемпионов по футзалу в составе «Спортинга»

Россиянин Чишкала стал победителем Лиги чемпионов по футзалу в составе «Спортинга»
Комментарии

Португальский «Спортинг», за который выступает российский игрок Иван Чишкала, стал победителем Лиги чемпионов по футзалу в сезоне‑2025/2026. В финальном матче «Спортинг» обыграл испанскую «Пальму» со счетом 2:0. Соревнования проходили в итальянском Пезаро.

В составе победителей отличился Диогу Сантуш (четвёртая минута), ещё один мяч игрок «Пальмы» отправил в свои ворота. Российский спортсмен поучаствовал в одном из голов. При счёте 1:0 Чишкала накрыл соперника, от ноги которого мяч закатился в пустые ворота. В итоговом протоколе мяч записали как автогол. На 39-й минуте россиянин попал в перекладину.

«Спортинг» в третий раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. 30-летний Чишкала в составе сборной России становился серебряным призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Материалы по теме
Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт турнира «Большого шлема» в Астане
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android