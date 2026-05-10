Россиянин Чишкала стал победителем Лиги чемпионов по футзалу в составе «Спортинга»

Португальский «Спортинг», за который выступает российский игрок Иван Чишкала, стал победителем Лиги чемпионов по футзалу в сезоне‑2025/2026. В финальном матче «Спортинг» обыграл испанскую «Пальму» со счетом 2:0. Соревнования проходили в итальянском Пезаро.

В составе победителей отличился Диогу Сантуш (четвёртая минута), ещё один мяч игрок «Пальмы» отправил в свои ворота. Российский спортсмен поучаствовал в одном из голов. При счёте 1:0 Чишкала накрыл соперника, от ноги которого мяч закатился в пустые ворота. В итоговом протоколе мяч записали как автогол. На 39-й минуте россиянин попал в перекладину.

«Спортинг» в третий раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов. 30-летний Чишкала в составе сборной России становился серебряным призёром чемпионата мира, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы.