Ронни О'Салливан стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов

Семикратный чемпион мира, легенда снукера 50-летний англичанин Ронни О'Салливан стал чемпионом мира по снукеру среди ветеранов. В финальном матче он уверенно обыграл 51-летнего Джо Перри со счётом 10:4. В финале Ронни сделал пять сотенных серий — 100, 110, 113, 129 и 131 очко.

Днем ранее в полуфинале О'Салливан переиграл Роберта Милкинса (7:5), а Крейг Стедман уступил Джо Перри (5:7).

Чемпионат мира по снукеру среди ветеранов проходил в английском Шеффилде с 6 по 10 мая.

50-летний Ронни О'Салливан впервые в своей карьере стал чемпионом мира среди ветеранов. Ранее он семь раз выигрывал профессиональный чемпион мира, а также в 1991 году стал чемпионом мира среди любителей в категории до 21 года.

