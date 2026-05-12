Чемпионка России в прыжках с шестом Кнороз откроет летний сезон в Сочи 22 мая

Четырёхкратная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз начнёт выступления в летнем сезоне в пятницу, 22 мая, на турнире «Кубок Сочи», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера спортсменки Владимира Шульгина.

«Полина планирует открыть сезон 22 мая в Сочи», — приводит слова Шульгина ТАСС.

Кнороз 26 лет, она является обладательницей четвёртого результата сезона в мире и второго — в Европе. На турнире «Русская зима» в Москве в феврале она прыгнула на 4,80 м. Только американка Хана Молл прыгнула выше всех с шестом в 2026 году — 4,88 м.

Кнороз четыре раза выигрывала летние чемпионаты России и трижды — зимние. Спортсменка является победительницей этапа Бриллиантовой лиги 2021 года.