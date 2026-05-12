Дегтярёв заявил, что Россия поддерживает контакт с МОК, несмотря на продление санкций

Министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что, несмотря на продление Международным олимпийским комитетом санкций в отношении России, взаимодействие между российской стороной и МОК продолжает сохраняться.

«Несмотря на то что мы не удовлетворены решением МОК, всё же будем прагматичны. Во-первых, снятие санкций с Беларуси – это серьёзная подвижка. Во-вторых, МОК впервые за годы публично отметил конструктивный характер взаимодействия с ОКР. И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК. Диалог есть. Никакие планы не отменяем. Готовимся к юношеским Олимпийским играм в Сенегале в этом году и к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в США в 2028 году.

Вопрос нарушения олимпийского перемирия, который нам вменили в 2022 году в связи с началом СВО, ещё в марте дезавуировал сам МОК. В заявлении МОК в ответ на многочисленные запросы по поводу возможного отстранения Израиля из-за военных действий в отношении Палестины, Ливана и Ирана прямо говорится, что «резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы». При этом в тексте подчёркивается, что МОК должен выполнять миссию по сохранению настоящей глобальной спортивной платформы, способной дать миру надежду, и эта цель зависит от способности МОК объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они. К слову, мы против отстранения и Израиля, и США, и кого бы то ни было в спорте. Спорт должен объединять, а не разъединять», – приводит слова Дегтярёва ТАСС.