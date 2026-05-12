Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дегтярёв заявил, что Россия поддерживает контакт с МОК, несмотря на продление санкций

Дегтярёв заявил, что Россия поддерживает контакт с МОК, несмотря на продление санкций
Комментарии

Министр спорта Михаил Дегтярёв заявил, что, несмотря на продление Международным олимпийским комитетом санкций в отношении России, взаимодействие между российской стороной и МОК продолжает сохраняться.

«Несмотря на то что мы не удовлетворены решением МОК, всё же будем прагматичны. Во-первых, снятие санкций с Беларуси – это серьёзная подвижка. Во-вторых, МОК впервые за годы публично отметил конструктивный характер взаимодействия с ОКР. И я лично, и наши юристы уже общались с администрацией МОК. Диалог есть. Никакие планы не отменяем. Готовимся к юношеским Олимпийским играм в Сенегале в этом году и к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры в США в 2028 году.

Вопрос нарушения олимпийского перемирия, который нам вменили в 2022 году в связи с началом СВО, ещё в марте дезавуировал сам МОК. В заявлении МОК в ответ на многочисленные запросы по поводу возможного отстранения Израиля из-за военных действий в отношении Палестины, Ливана и Ирана прямо говорится, что «резолюция об олимпийском перемирии является декларативной и не имеющей обязательной силы». При этом в тексте подчёркивается, что МОК должен выполнять миссию по сохранению настоящей глобальной спортивной платформы, способной дать миру надежду, и эта цель зависит от способности МОК объединять спортсменов для участия в мирных соревнованиях, независимо от того, откуда они. К слову, мы против отстранения и Израиля, и США, и кого бы то ни было в спорте. Спорт должен объединять, а не разъединять», – приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Материалы по теме
МОК оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android