Международный союз современного пятиборья снял ограничения со спортсменов из Беларуси

Международный союз современного пятиборья (UIPM) снял ограничения с белорусских спортсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

«Со следующей недели белорусские спортсмены и команды смогут свободно представлять свою страну на соревнованиях UIPM Sports после того, как Исполнительный совет UIPM принял решение снять все ограничения на их участие.

Белорусские спортсмены выступали в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN) после того, как UIPM в марте 2023 года согласовал свои действия с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), а два месяца спустя была назначена независимая комиссия для проверки соответствия требованиям AIN.

7 мая 2026 года МОК рекомендовал снять с белорусских спортсменов и команд все оставшиеся ограничения в мировом спорте, инициировав следующее предложение для вынесения на рассмотрение Исполнительного совета UIPM:

UIPM снимет ограничения для белорусских спортсменов, начиная с сегодняшнего дня, для всех будущих мероприятий UIPM (за исключением предстоящего Кубка мира в Пазарджике). Белорусским спортсменам будет разрешено выступать в национальной форме, под флагом и гимном своей страны», — говорится в заявлении UIPM.

Отметим, что в отношении спортсменов из России санкции отменены не были, россияне продолжат выступать на международной арене в нейтральном статусе.