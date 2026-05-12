Тренер сборной России Зоидзе отреагировал на победу Ивана Чишкалы в ЛЧ со «Спортингом»

Главный тренер сборной России по футзалу Бесо Зоидзе отреагировал на победу российского футзалиста Ивана Чишкалы, выступающего за лиссабонский «Спортинг», в Лиге чемпионов.

«Победа в Лиге чемпионов — большое событие и для «Спортинга», и для нас — наш представитель играет в этой команде. После двух побед в Лиге чемпионов они много лет стремились снова завоевать трофей, и им это удалось. Это сильный клуб с большой структурой и амбициями, один из сильнейших в мире. Вдвойне рады, что наш игрок оказался в этой команде в этом году. Раньше в «Спортинге» играл Антон Соколов, который внёс большой вклад в историю клуба. Символично, что с приходом Ивана Чишкалы «Спортинг» завоевал кубок.

Испытываю радость и счастье за Ивана! У меня лично с ним большая история, начиная с «Газпрома», столько лет идём вместе. Он был молодым, развивался, добивался больших успехов как в России, так и за пределами. Мы постоянно с ним общаемся, пересекаемся в сборной. У нас были детальные разговоры по поводу «Спортинга». Мне кажется, даже сейчас у него идёт время адаптации. В этом плане он очень адекватный человек, правильно себя позиционирует. Иван понимает, что пришёл в большой клуб, где нужно привыкать и найти себя в разных ситуациях. Тем более переходить в «Спортинг», когда раньше играл за «Бенфику», жить в одном городе, где между клубами ненависть. Он всё это через себя пропускает, всё это влияет на его адаптацию. Но Иван очень сильный человек, со своих характером он адаптируется, а этот триумф ещё сильнее упростит время привыкания.

Ментальность Ивана уникальна, он это доказал, когда ушёл из «Бенфики» в «Торпедо». «Торпедо» пока не добивалось больших результатов, но он вселил уверенность всему клубу. Все помнят, каким ярким этот период был, его вклад в это был очень существенным. Он пример того, что мало быть просто хорошим футболистом в техническом плане, нужно иметь очень твёрдый характер», — сказал Зоидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.