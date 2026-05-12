Главный тренер сборной России Зоидзе оценил вклад Ивана Чишкалы в победу «Спортинга» в ЛЧ

Главный тренер сборной России по футзалу Бесик Зоидзе оценил вклад Ивана Чишкалы в победу «Спортинга» в Лиге чемпионов.

«Вклад Ивана в победу «Спортинга» в Лиге чемпионов огромен. Можно посмотреть на его технико-тактические действия, даже по лицу было видно, что он в себе уверен и с удовольствием этот финал играл. Он преуспевал в атаке, очень много оборонительных действий, выходил в разных сочетаниях, схемах. Очень хорошо почувствовал игру, а награждением стало, когда он в самый нужный момент совершил отбор, который стал результативным и практически решил судьбу матча», — сказал Зоидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, вчера в финале Лиги чемпионов «Спортинг», игроком которого является Чишкала, встречался с испанской «Пальмой». «Спортинг» выиграл со счётом 2:0.