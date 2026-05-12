Дегтярёв назвал, какие выплаты получат победители и призёры Олимпиады и Паралимпиады

Министр спорта России Михаил Дегтярёв у себя в телеграм-канале опубликовал пост, в котором рассказал, какие денежные выплаты получат от государства победители и призёры Олимпиады и Паралимпиады-2026.

«Правительство России утвердило размер денежных вознаграждений для победителей и призёров XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, а также их тренеров и специалистов сборных команд. Документ подписан председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

За золотую медаль выплатят 5 млн рублей, за серебряную — 3 млн рублей, за бронзовую — 2 млн рублей. Выплаты начисляются за каждую награду. Такие же суммы получат тренеры, непосредственно готовившие спортсменов. Для специалистов штабов тоже предусмотрен фонд, но размер выплаты каждому будет зависеть от количества медалей, завоёванных спортсменами.

Подарки для всех наших спортсменов — и призёров, и участников ОИ и ПИ — также подготовил Олимпийский комитет России и частные спонсоры.

На Олимпиаде в Италии российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебро в спринте. На Паралимпиаде российские спортсмены взяли восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали, войдя в тройку сильнейших команд», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

