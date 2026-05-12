Количество членов Олимпийского комитета России продолжает сокращаться

Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв сообщил, что количество членов ОКР продолжают сокращать.

«Мы вдвое сократили количество членов ОКР, ещё сократим на 10-12 позиций. Практически наполовину поменяли состав членов исполкома.

Все заместители председателя ОКР теперь занимаются решением международных вопросов. Все федерации и их руководители теперь действуют согласованно – по поручению Олимпийского комитета России. Система стала более стройной.

Национальный олимпийский комитет должен быть союзом федераций олимпийских видов спорта – именно так записано в Олимпийской хартии.

А у нас с начала 90-х он рассматривался как место объединения всех, кто задействован в спорте: федеральных, региональных спортивных союзов, обществ и так далее как по олимпийским, так и по неолимпийским видам. Это было сделано не от хорошей жизни», – приводит слова Дегтярёва ТАСС.