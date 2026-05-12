В Свердловской области завершились Областные юношеские игры боевых искусств

С 6 по 9 мая в Верхней Пышме прошли ежегодные XV Областные юношеские игры боевых искусств. В соревнованиях приняли участие около трёх тысяч спортсменов, разыгравшие 313 комплектов наград в 14 видах: ВТ, тхэквондо ИТФ, муайтай, армейский рукопашный бой, рукопашный бой, универсальный бой, айкидо, кендо, сумо, боевое самбо, самбо, киокушин, джиу-джитсу, фиджитал спорт.

Несмотря на статус областного турнира, соревнования открыты для участия для разных регионов. Так, в них состязались спортсмены из Уральского федерального округа, Курганской и Тюменской области и других субъектов РФ.

События турнира прокомментировал генеральный директор АНО «Игры», президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин: «Когда посещаю подобные турниры, всегда вспоминаю свои первые шаги в спорте. Уверен, ребята испытывали те же чувства, что и я тогда. Впереди – огромные перспективы. И кто-то из тех, кто в эти дни выходил на ринг в Верхней Пышме, обязательно эти перспективы реализует. И станет большим чемпионом. Большие дела начинаются с маленьких шагов».

Также состоялись соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, в частности парамуайтай. Соревнования в инклюзивных дисциплинах уже проводятся в рамках первенств и чемпионатов мира и включены в программу Всемирных Игр боевых искусств. Ранее адаптивных дисциплин в муайтай в России не было. Парамуайтай – новое направление для федерации муайтай России, помогающее восстановлению и реабилитации спортсменов. Как заявили в ФМР, инициатива будет продолжена и в федерации постараются помочь как можно большему количеству спортсменов в процессе реабилитации через возможности парамуайтай.

Подробнее о данном начинании рассказал Иван Белоусов – спортсмен, который первым в России начал развивать адаптивные дисциплины в муайтай: «Совсем недавно даже не думал о таких соревнованиях, а сегодня мы презентуем новый спорт. Верьте в себя, верьте в мечту, никогда не сдавайтесь! Никаких преград, все ограничения только здесь, в голове».

Организованные Министерством физической культуры и спорта Свердловской области и Уральским союзом боевых искусств соревнования стали тестовым мероприятием для Дворца самбо и единоборств в Верхней Пышме перед Спартакиадой народов России. Свердловская область, в которой пройдут состязания по 21 виду спорта, станет ключевым регионом проведения Спартакиады, в которой примут участие более 6000 человек.