Крапивин сменил Свищёва на посту президента Федерации кёрлинга России

Российский предприниматель Алексей Крапивин стал новым президентом Федерации кёрлинге России. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

До недавнего времени пост президента ФКР занимал депутат Госдумы Дмитрий Свищёв.

«Поздравляю Алексея Крапивина с избранием президентом Федерации кёрлинга России. Минспорта поддержало выдвижение Крапивина, потому что он сильный управленец с серьёзным опытом руководства большими проектами. Спорт он поддерживает давно, хотя и без лишней публичности. Теперь эта работа будет на виду и связана с развитием кёрлинга.

С Алексеем Андреевичем мы знакомы давно, ещё по совместным проектам в Хабаровском крае. В своё время по нашему соглашению «Бамстроймеханизация» была зарегистрирована в регионе, что дало серьёзный импульс экономике и налоговой базе края. Убеждён, что Алексей Крапивин сможет сделать серьёзный вклад и в развитие спорта», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.

