Дегтярёв считает, что россиянам в 2026 году дадут допуск почти во всех видах спорта

Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что российские атлеты в 2026 году получат допуск на международную арену практически в каждом виде спорта.

— Долгое время казалось, что главная цель — любое участие. Лишь бы допустили.

— Так было, потому что в какой-то момент казалось, что заблокировали вообще всё и всем. При этом плана по выходу из сложившегося положения дел не было. Наша команда сделала всё, чтобы для начала распахнуть эти двери, вернуться на соревнования хотя бы в нейтральном статусе. Сейчас мы возвращаем флаг и гимн, и результаты налицо: в этом году наши спортсмены получат допуски на международные старты практически во всех видах спорта. Это мой прогноз, основанный на переговорных позициях и коммуникации с международными организациями, которую мы поддерживаем. При этом на многих турнирах уже сейчас звучит наш гимн, поднимается наш флаг.

Возьмём пловцов. Они полтора года отъездили в нейтральном статусе и доказали МОК и World Aquatics, что никаких эксцессов на соревнованиях с их участием не происходит. Ведь наши оппоненты всегда пугали тем, что, мол, вам небезопасно ездить, неизвестно, как вас примут иностранные спортсмены. Пловцы съездили на два чемпионата мира, доказали, что всё безопасно, и теперь будут выступать уже под флагом России. Так что на определённом этапе участие, конечно, было в приоритете, но теперь — нужны только победы, — цитирует Дегтярёва ТАСС.