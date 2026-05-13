Российские тхэквондисты не попали на ЧЕ-2026 в Германии из-за невыдачи виз

Сборная России по тхэквондо вынужденно пропустила чемпионат Европы — 2026 в Мюнхене (Германия). Причиной этому стала невыдача виз, сообщил тренер Болат Изутдинов. Турнир проходит с 11 по 14 мая.

«Ребятам просто паспорта не выдали, не вернули документы. Они до последнего дня ждали визу. Крайний срок был – пятница, 8 мая. Вылет в Германию планировался в ночь с 8 на 9 мая. И всё, они просто не получили паспорта. К этому времени не получили ответ.

Не могу сказать точно, когда были поданы документы. Но отталкиваясь от опыта прошлогодней Универсиады, когда россияне столкнулись с проблемами получения виз, Союз тхэквондо России заблаговременно пытался подать документы. Но как получилось, так получилось.

Наверное, в работе консульства есть свои нюансы, предполагаю. Но официальная причина, почему не поехали – не дали визы. И не то что отказали в визах, а просто даже паспорта не выдали до сих пор. Не дождались ответа. Честно говоря, обидно. Ребята готовились, сидели на базе, практически на чемоданах. Хотя готовились, прошли тяжёлую подготовку. Не дождались», — приводит слова Изутдинова «Матч ТВ».