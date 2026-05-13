«Мы над этим поработали». Дегтярёв — о непрошеных советах по работе на мировом уровне

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что представители российской спортивной общественности теперь подходят к публичным высказываниям с большей осторожностью.

«Очень важно, что у нас все кому не лень перестали публично давать непрошеные советы, как вести себя с международными спортивными организациями, высказываться резко. Мы над этим поработали, и люди стали более взвешенно подходить к словам — и депутаты, и некоторые руководители федераций. Зачем вести себя агрессивно? Надо использовать спортивную дипломатию. Чем мы и занимаемся», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.