Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Испанский велогонщик одержал первую в карьере победу на Гранд-туре после падения

Испанский велогонщик одержал первую в карьере победу на Гранд-туре после падения
Игор Арриета
Комментарии

Велогонщик из Испании 23-летний Игор Арриета (UAE — Team Emirates) стал победителем пятого этапа престижной многодневки «Джиро Д'Италия» — 2026. Он первенствовал на среднегорной дистанции Прая-А-Маре — Потенца, чья длина составила 203 км.

Соревнования проходили в дождливую погоду. За 13 км до финиша Арриета упал на одном из поворотов. Его опередил Афонсо Эулалио (Португалия, Bahrain Victorious), который за 6 км до конца гонки также не справился с трассой. В итоге первенство вернулось к Игору, который за 2 км въехал в заградительную ленту.

Лидером генеральной классификации стал Эулалио, чей отрыв от Арриеты составляет 2 минуты 51 секунду.

Материалы по теме
Велогонщик попал в больницу с переломом костей таза после завала на «Джиро д'Италия»
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android