Испанский велогонщик одержал первую в карьере победу на Гранд-туре после падения

Велогонщик из Испании 23-летний Игор Арриета (UAE — Team Emirates) стал победителем пятого этапа престижной многодневки «Джиро Д'Италия» — 2026. Он первенствовал на среднегорной дистанции Прая-А-Маре — Потенца, чья длина составила 203 км.

Соревнования проходили в дождливую погоду. За 13 км до финиша Арриета упал на одном из поворотов. Его опередил Афонсо Эулалио (Португалия, Bahrain Victorious), который за 6 км до конца гонки также не справился с трассой. В итоге первенство вернулось к Игору, который за 2 км въехал в заградительную ленту.

Лидером генеральной классификации стал Эулалио, чей отрыв от Арриеты составляет 2 минуты 51 секунду.