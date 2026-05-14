Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский нападающий Фраиндт продлил контракт с клубом «Ля Рошель» ещё на сезон

Российский нападающий Фраиндт продлил контракт с клубом «Ля Рошель» ещё на сезон
Комментарии

Французский клуб «Ля Рошель» переподписал контракт с российским нападающим третьей линии Кириллом Фраиндтом. Россиянин продолжит свои выступления в составе «маритимов», об этом сообщает агентство Кирилла Кулёмина Nova Sport.

«Кирилл Фраиндт продлевается до 2028 года! Изначально подписанный «Ля Рошелью» до 2027 года, теперь 19-летний игрок продлён на дополнительный сезон. История продолжается», – сказано в сообщении компании.

Фраиндт перешёл в «Ля Рошель» летом 2025 года из системы «Енисея-СТМ». В своём дебютном сезоне он дебютировал за молодёжную, а затем и основную команду клуба. За основу он в совокупности сыграл 10 матчей Топ-14 и Кубка чемпионов.

Дебют игрока состоялся в декабре 2025 года.

Материалы по теме
Фото
Игроки боролись за мяч в воздухе, «Динамо» праздновало победу над «Локо». Фото с регби
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android