Российский нападающий Фраиндт продлил контракт с клубом «Ля Рошель» ещё на сезон

Французский клуб «Ля Рошель» переподписал контракт с российским нападающим третьей линии Кириллом Фраиндтом. Россиянин продолжит свои выступления в составе «маритимов», об этом сообщает агентство Кирилла Кулёмина Nova Sport.

«Кирилл Фраиндт продлевается до 2028 года! Изначально подписанный «Ля Рошелью» до 2027 года, теперь 19-летний игрок продлён на дополнительный сезон. История продолжается», – сказано в сообщении компании.

Фраиндт перешёл в «Ля Рошель» летом 2025 года из системы «Енисея-СТМ». В своём дебютном сезоне он дебютировал за молодёжную, а затем и основную команду клуба. За основу он в совокупности сыграл 10 матчей Топ-14 и Кубка чемпионов.

Дебют игрока состоялся в декабре 2025 года.