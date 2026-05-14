Вероника Логинова: никаких официальных обвинений мы не получаем

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что организация не получала никаких официальных обвинений и продолжает активно работать.

«Сейчас в адрес РУСАДА звучит немало негатива. Но я хочу заверить вас, что наша антидопинговая система крепко стоит на ногах, никаких проблем у нас нет, никаких официальных обвинений мы не получаем. Мы двигаемся дальше, мы работаем, проводим большое количество антидопинговых мероприятий.

Несмотря на неоднократные нападки на меня со стороны, в том числе СМИ и иноагентов, с различными обвинениями и провокациями, никаких официальных обвинений, никаких вопросов со стороны ВАДА и МОК я не получала.

Более того, я инициативно вышла с вопросом о том, есть ли необходимость предоставить какие-то данные, информацию – всё, чем я могу помочь. Никаких вопросов, никаких вызовов на допросы я не получала. Я готова к сотрудничеству.

Меня коллеги из ВАДА знают очень много лет, в том числе прекрасно знают, чем я занималась в Сочи в 2014 году. Они внимательно изучили мою деятельность в каждый из периодов моей работы в сфере антидопинга. Эта информация открытая, я никогда не скрывала.

Я максимально открытый к сотрудничеству человек, который сам готов приехать на опросы, допросы в любую страну, ответить на любые вопросы. Однако никаких официальных обвинений я не получала.

РУСАДА не просто работает эффективно, правильно и с соблюдением всех возможных стандартов, но в последнее время мы всё чаще стали слышать слова, не побоюсь этого слова, похвалы со стороны в том числе международных экспертов.

Недавно мы подписали соглашение о создании клуба БРИКС в области антидопингового образования и науки. Конечно же, это не осталось не замеченным некоторыми нашими иностранными «коллегами». Я думаю, что это вызывает некое раздражение.

Мы видим, что со стороны международного регулятора (ВАДА) никаких претензий к нам нет. Несмотря на все сложности, с которыми никогда не сталкивались иностранные организации, мы ведём отличную работу.

Нашу образовательную деятельность иностранцы считают лучшей в мире – это показал и аудит ВАДА. И по другим направлениям, будь то терапевтическое использование или расследование нарушений антидопинговых правил, мы лидеры.

Я думаю, что это очень сильно раздражает, и люди начинают искать поводы – так как с точки зрения стандартов прицепиться к нам сложно, мы всё делаем правильно, всё делаем идеально.

Наш дух не сломить. У нас чёткое понимание того, что необходимо для восстановления РУСАДА. И вот пикировки с теми, кто просто хочет навредить нам, они не входят в наш план по восстановлению», – приводит слова Логиновой ТАСС.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило об обвинениях в сторону Вероники Логиновой, касающихся её возможной причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде-2014 в Сочи.