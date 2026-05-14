«МОК сейчас ничего не рекомендует». Тарпищев — о допуске российских спортсменов

Член Международного олимпийского комитета (МОК), президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сказал, какие условия должны быть созданы для допуска российских спортсменов.

– В июне состоится сессия МОК. Как думаете, поднимется ли вопрос по России?

– Не факт. Но чем быстрее восстановим полномочия ОКР, тем легче будет нам всем. Надеюсь, этот год сложится для нас благополучно, но есть одна проблема: мы потеряли представительства в международных федерациях. Это немаловажный факт. До пандемии у нас было более 50 человек, а сейчас почти никого не осталось. МОК сейчас ничего не рекомендует, а нужно биться за то, чтобы он рекомендовал, чтобы все нас признали. Все же мы зависим от того, какие отношения в международных федерациях. После решения всех сложностей нужно будет работать ещё пять‑семь лет на то, чтобы наши представители имели место в международных федерациях. Это будет сложно, но надо полагаться на то, что МОК нам поможет.

– Вы будете на сессии один?

– Да. Это большое подспорье, но на сессию, к сожалению, поеду один, – приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Напомним, МОК не менял решения по поводу приостановки деятельности Олимпийского комитета России (ОКР), но оставил в силе рекомендации по допуску спортсменов в нейтральном статусе.

Внеочередная сессия МОК пройдёт в Лозанне 24-25 июня.