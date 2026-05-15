Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские борцы допущены до международных соревнований с флагом и гимном

Российские борцы допущены до международных соревнований с флагом и гимном
Комментарии

Российские борцы получили допуск до международных соревнований с флагом и гимном. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярёв.

«Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) приняло решение допустить российских спортсменов на свои международные соревнования без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном.

Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых «медалеёмких» направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других. Ранее федерация уже допустила на свои соревнования всех российских юниоров вплоть до 23 лет.

Боевые искусства вновь подтверждают статус локомотива возвращения России в мировой спорт. В этом бесспорная заслуга президента России В. В. Путина, он имеет огромный авторитет в этих видах спорта.

Ранее всех наших атлетов допустили на свои турниры международные федерации дзюдо (IJF), самбо (FIAS), тхэквондо (World Taekwondo), кикбоксинга (WKF), муай-тай (IFMA), бокса (IBA), ММА (IMМAF), а также World Aquatics. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на стартах федераций тяжёлой атлетики (IWF), фехтования (FIE), кёрлинга (WCF), волейбола (FIVB), триатлона (World Triathlon), пятиборья (UIPM) и других. В общей сложности флаг России может подниматься на соревнованиях более 20 федераций», — написал Дегтярёв.

Материалы по теме
Дегтярёв считает, что россиянам в 2026 году дадут допуск почти во всех видах спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android