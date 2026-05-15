«Золото Ладоги — 2026»: дебют сборной России, усиление конкуренции и звёздный ведущий

Сборная России по велоспорту на шоссе впервые примет участие в международной многодневке «Золото Ладоги», которая откроет программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Организаторы гонки – Федерация велосипедного спорта России и Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России.

«В велогонке «Золото Ладоги» традиционно участвуют ведущие российские велоклубы и региональные центры, а также сильные зарубежные команды. При этом ФВСР возрождает институт национальных сборных и их централизованной подготовки. Поэтому на «Золото Ладоги» мы заявили команду сборной России, включив в неё членов основной сборной, молодёжь и перспективных спортсменов. Это позволит нам «обкатать» молодых ребят, отработать необходимые навыки командной работы к предстоящим международным соревнованиям», – отметил генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ренат Хамидулин.

Защищать титул победителя «Золота Ладоги» будет гонщик команды «Мангазея – Московский спорт» Артемий Хомяков, в числе претендентов – его одноклубник, чемпион России в многодневной гонке и победитель «Золота Ладоги – 2024» Савва Новиков. Побороться за победу может и призёр прошлогодней гонки Кирилл Миллер из «Волга Юнион». В 2025 году он стал третьим в генеральной классификации, несмотря на травму – перелом пястной кости, полученный по ходу гонки. В других командах не менее грозные соперники: чемпион мира и Европы Артур Ершов, бронзовый призёр чемпионата Европы Мамыр Сташ и другие велогонщики.

«Конкуренция на «Золоте Ладоги» растёт с каждым годом. Помимо сильных российских команд, своё участие уже подтвердили белорусские спортсмены, мы ждём участия команд и из других стран. Выделить какого-то одного фаворита однозначно нельзя, нас ждёт интересная борьба на каждом этапе. Тем более что на маршруте много спринтерских развязок», – добавил генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ренат Хамидулин.

Впервые в программу велогонки включены зачёты для мужских и женских любительских команд. В первый раз участниками «Золота Ладоги» станут паравелосипедисты, в их числе – трёхкратный чемпион мира Алексей Обыденнов.

Призовой фонд гонки составит 3 миллиона рублей. Он будет распределён среди лучших в зачётах для профессионалов из разных стран, любительских велоклубов и корпоративных команд. «АвтоВАЗ» предоставит автомобили для сопровождения и оказания технической помощи гонщикам. Все участники любительского зачёта будут застрахованы «СберСтрахованием». Жёлтые майки лидеров подготовил VTR.

На каждом этапе «Золота Ладоги» в стартовых городках запланированы активности для зрителей. Знакомить жителей с велоспортом и создавать атмосферу праздника будут звёзды российского спорта, в их числе – призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам, участник спортивно-развлекательного шоу «Титаны» Александр Панжинский. Он уже выступил в этой роли на прошлогодней гонке и стал одним из главных любимцев публики.

