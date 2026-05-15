Российские юниорки выиграли золото на чемпионате Европы по стрельбе

Российские юниорки Елена Кретинина, Мария Круглова и Анастасия Сорокина одержали победу в соревнованиях по стрельбе из винтовки с 50 м лёжа на юниорском чемпионате Европы.

Российская сборная набрала 1846,8 балла. Серебро забрала сборная Чехии с 1843,7 балла, третьей стала сборная Германии, получив 1841,9 балла.

Место проведения юниорского чемпионата Европы по стрельбе — Осиек (Хорватия). Соревнования проводятся со 2 по 17 мая.

Напомним, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из Российской Федерации к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе в апреле 2023 года.