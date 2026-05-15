«Теперь всё на своих местах». Садулаев — о допуске борцов до международной арены

Двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев отреагировал на новость о допуске российских борцов до международных соревнований с флагом и гимном страны.

«Теперь всё на своих местах. Мы с 2021 года выступали без флага и гимна, хотя для любого спортсмена это огромная часть мотивации и гордость. Когда ты выходишь на ковёр и знаешь, что в случае победы прозвучит гимн твоей страны, – это совсем другая ответственность и другие эмоции. Ради таких моментов мы тренируемся годами. И даже в этот непростой период российская сборная всё равно оставалась одной из сильнейших в мире, выигрывала общекомандные зачёты чемпионатов мира и Европы, хотя наши результаты официально не учитывались при подведении итогов.

Важно и то, что за всё это время на соревнованиях никогда не было разделений или проблем между спортсменами – все общались, боролись и уважали друг друга. Думаю, со временем все поняли, что спорт должен оставаться вне подобных ограничений, и здравый смысл в итоге возобладал», – приводит слова Садулаева ТАСС.