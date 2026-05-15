Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Теперь всё на своих местах». Садулаев — о допуске борцов до международной арены

«Теперь всё на своих местах». Садулаев — о допуске борцов до международной арены
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион российский вольник Абдулрашид Садулаев отреагировал на новость о допуске российских борцов до международных соревнований с флагом и гимном страны.

«Теперь всё на своих местах. Мы с 2021 года выступали без флага и гимна, хотя для любого спортсмена это огромная часть мотивации и гордость. Когда ты выходишь на ковёр и знаешь, что в случае победы прозвучит гимн твоей страны, – это совсем другая ответственность и другие эмоции. Ради таких моментов мы тренируемся годами. И даже в этот непростой период российская сборная всё равно оставалась одной из сильнейших в мире, выигрывала общекомандные зачёты чемпионатов мира и Европы, хотя наши результаты официально не учитывались при подведении итогов.

Важно и то, что за всё это время на соревнованиях никогда не было разделений или проблем между спортсменами – все общались, боролись и уважали друг друга. Думаю, со временем все поняли, что спорт должен оставаться вне подобных ограничений, и здравый смысл в итоге возобладал», – приводит слова Садулаева ТАСС.

Материалы по теме
Российским борцам вернули флаг и гимн. Больше никаких ограничений!
Российским борцам вернули флаг и гимн. Больше никаких ограничений!
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android