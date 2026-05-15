Российские каноисты Петров и Свинарёв выиграли по бронзе на этапе Кубка мира

Российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарёв выиграли две бронзы на этапе Кубка мира в Бранденбурге, Германия.

Захар стал третьим на дистанции 1000 м с результатом 3 минуты 50,82 секунды. Золото выиграл представитель Чехии Мартин Фукса (3.49,82), серебро завоевал китаец У Шэнюэ (+0,99).

Сергей забрал бронзу на 200 м (39,09). Победу одержал Артур Гулиев из Узбекистана (38,44), серебро у испанца Пабло Граны (38,63).

Этап Кубка мира в Бранденбурге проводится на озере Битцзее с 14 по 17 мая.

Напомним, Международная федерации каноэ (ICF) допустила российских атлетов до международных соревнований в нейтральном статусе в 2023 году.