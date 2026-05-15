«Наши болельщики ждут от нас медалей». Карелин — о возвращении борцам флага и гимна

Трёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира по борьбе Александр Карелин считает, что российские борцы сразу после возвращения на международную арену с флагом и гимном будут способны выигрывать медали на турнирах.

— Пока мы были исключены из конкурентных условий, наши места заняли остальные участники состязательного процесса. Сейчас нам нужно с символами государственности вернуться в отбор и не только получить право, но и заслужить эти возможности, занять первые рейтинговые места на турнирах. Сейчас это делать проще и убедительнее, потому что нам возвращены правильные определения с флагом и гимном, с командностью. Сейчас можем уже в этом участвовать.

— Верите, что ребята сразу будут завоёвывать медали на турнирах?

— Конечно. Верю, нам по силам во всех категориях и во всех дисциплинах участвовать в отборе и попадать на турниры. Конечно, наша история — пьедестал с большим количеством наград, исходя из того, как сохранена тренерская школа в России. Наши болельщики ждут от нас медалей, — приводит слова Карелина «Матч ТВ».