Йонас Вингегор выиграл первый горный этап на «Джиро д’Италия»

Датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем седьмого этапа «Джиро д'Италия» — 2026. Спортсмены преодолели первый горный и самый длинный этап гонки — 244 км из Формии до горного финиша на Блокхаусе. Вингегор показал результат 6:09.15.

Вторым стал австриец Феликс Галль, отставший от лидера на 13 секунд. Тройку лидеров замкнул австралиец Джей Хиндли (+1,02). Россиянин Александр Власов финишировал на 24-м месте.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в болгарском Несебаре и завершился в Бургасе, следующие два также пройдут в этой стране. Суммарно за весь 21 этап участники преодолеют 3459 км.