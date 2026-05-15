Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Йонас Вингегор выиграл первый горный этап на «Джиро д’Италия»

Йонас Вингегор выиграл первый горный этап на «Джиро д’Италия»
Комментарии

Датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем седьмого этапа «Джиро д'Италия» — 2026. Спортсмены преодолели первый горный и самый длинный этап гонки — 244 км из Формии до горного финиша на Блокхаусе. Вингегор показал результат 6:09.15.

Вторым стал австриец Феликс Галль, отставший от лидера на 13 секунд. Тройку лидеров замкнул австралиец Джей Хиндли (+1,02). Россиянин Александр Власов финишировал на 24-м месте.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в болгарском Несебаре и завершился в Бургасе, следующие два также пройдут в этой стране. Суммарно за весь 21 этап участники преодолеют 3459 км.

Материалы по теме
Испанский велогонщик одержал первую в карьере победу на Гранд-туре после падения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android