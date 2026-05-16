«Надеюсь, это станет примером для других федераций». Кремлёв — о допуске российских борцов

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв поздравил российских борцов с допуском до международных соревнований.

«Наконец-то международные спортивные функционеры начали признавать и исправлять свои ошибки. Наши борцы возвращаются туда, где они и должны быть, — на международный ковёр, под своим флагом и с гимном своей страны.

Поздравляю Михаила Геразиевича Мамиашвили, Федерацию спортивной борьбы России, а также тренеров и спортсменов! Всё это время они работали, не опускали руки, сохраняли команду и результат. Особенно важно, что это решение касается всех возрастов. Молодые ребята должны с детства понимать: они выступают за свою страну, за свой флаг, за людей, которые в них верят.

На пьедестале должны стоять спортсмены, а не политика. Надеюсь, это станет примером и для других международных федераций. Россия — великая спортивная держава, и наши ребята должны побеждать на мировых аренах под российским флагом!» — написал Кремлёв в своём телеграм-канале.

Напомним, вчера, 15 мая, Бюро Объединённого мира борьбы (UWW) сообщило о допуске российских атлетов до международных соревнований с гимном и флагом страны во всех возрастных категориях.