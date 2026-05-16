Российские борцы получили от одного до трёх млн рублей за медали на чемпионате Европы

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили вручили денежные сертификаты победителям и призёрам чемпионата Европы — 2026 по спортивной борьбе.

Российские спортсмены завоевали на турнире 19 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых. Вольная борьба: 9 (6+1+2) медалей, женская борьба — 6 (0+2+4) медалей, греко‑римская борьба — 4 (2+1+1) медали. Соревнования прошли с 20 по 26 апреля в Тиране (Албания).

За золотую медаль спортсмены получили 3 млн рублей, 2 — за серебро, 1 — за бронзу.

«Каждая такая победа — это большая работа тренеров, региональных школ, семей и всех, кто рядом с атлетом на его пути. Эти ребята и девушки доказали, что российская школа борьбы остаётся одной из сильнейших в мире. Они боролись до конца и показали характер. Таких спортсменов нужно поддерживать делом.

Бокс, борьба, хоккей, дзюдо, самбо — это один большой спортивный мир. У нас общие ценности: честь, дисциплина, уважение к сопернику, сила духа и любовь к своей стране. Когда спортсмен приносит победу России, он должен чувствовать, что страна его видит, ценит и поддерживает. Наша задача — помогать тем, кто своим трудом, потом и характером прославляет отечественный спорт», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».