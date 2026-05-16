«Это обычная медаль, как бы высокомерно ни звучало». Кузьминова — о серебре ЧЕ-2026

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова рассказала об ощущениях после завоевания первой медали на взрослом чемпионате Европы.

– У тебя было много успехов по юниорам на международной арене. А что ты почувствовала после первой «взрослой» медали?

— На самом деле, это для меня обычная медаль, как бы высокомерно это ни звучало. Каждая медаль даётся очень сложно, и эта – не исключение. Я пыталась не расслабляться, потому что через полторы недели должна была выступать на первенстве мира. Так что сразу на следующий день после выступления на чемпионате Европы я пошла тренироваться.

Но, конечно, мне было радостно. Я до сих пор не осознаю, что на взрослом старте я смогла занять второе место. Хотя у меня даже были шансы на золотую медаль, но пока она мне не покорилась. Ничего, это значит, надо больше тренироваться и работать над собой, — сказала Кузьминова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.