Кузьминова: выступление под флагом — это очень приятно и добавляет уверенности в себе

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова рассказала об ощущениях от выступлений с гимном и флагом.

– В Батуми ты выступала в нейтральном статусе, а в Египте уже под флагом России. Какие были ощущения?
– Даже в Батуми все знали, откуда мы, все понимали, что мы из России. Но под флагом, конечно, очень приятно, когда ты выходишь в своей форме, когда на трибунах российские флаги. Было даже непривычно, скажу честно (улыбается). Это очень приятно и добавляет больше какой-то уверенности в себе.

– А стресса дополнительного не было? Как будто под своим флагом страшнее ошибиться.
– Когда мы были под нейтральным флагом, все же тоже знали, откуда мы, и мы несли этот груз на плечах. Надо просто собраться, не думать об этом, идти и делать, поднимать штангу, как ты умеешь. Всегда. И под флагом, и без, — сказала Кузьминова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

