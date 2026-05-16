«Было больно ходить, но я рада, что выступила». Кузьминова — о бронзе на первенстве мира

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова рассказала, каково ей было выступать с травмой спины на чемпионате мира.

– Насколько тяжело после такого успеха было ехать ещё и на юниорское первенство?
– Я об этом не задумывалась. Но, к сожалению, этот старт мне дался очень сложно физически. За день до соревнований я травмировала спину и даже думала, что вообще снимусь. Только вечером перед выступлением я узнала, что всё-таки буду соревноваться. Собралась и пошла. Хотя бы третье место заняла. Самое главное было – забрать три медали, а какого цвета – не так важно. Было больно ходить, а поднимать штангу вообще казалось сверхъестественным. Но я рада, что смогла выйти на помост, выступить и занять третье место.

– В таких условиях, как понимаю, результат порадовал?
– Да, я впервые в такой ситуации, за всю мою карьеру никогда такого не было. Для меня это стало опытом: даже если что-то болит, можно спокойно выступать. Если бы покорился рывок, то я бы сказала, что выступила отлично в подобных условиях. Но это было не ужасно, потому что могло быть хуже, если бы я вообще не вышла на помост. Получилось что-то среднее, — сказала Кузьминова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

