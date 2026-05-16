«Говорят — не родишь». Варвара Кузьминова — о стереотипах в женской тяжёлой атлетике

«Говорят — не родишь». Варвара Кузьминова — о стереотипах в женской тяжёлой атлетике
Комментарии

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова развеяла стереотипы о женщинах в тяжёлой атлетике.

– Тебе точно говорили, что тяжёлая атлетика – это не «женский» вид спорта. Как реагировала на такое раньше и что отвечаешь сейчас?
– Да, мне кажется, это самый часто задаваемый вопрос. Многие говорят, что после тяжёлой атлетики не родишь, что будешь как мужик, но сколько людей, столько и мнений. Все думают что хотят, но мы знаем, где правда. У нас девочки все очень красивые, даже не скажешь, что занимаются тяжёлой атлетикой. У нас многие девушки уже с детьми, даже не с одним ребёнком. Так что это просто стереотипы, в которые кто-то верит, а кто-то нет.

– Когда речь заходит о женщинах в спорте, часто появляется тема жёстких диет. Конечно, это больше касается гимнасток или синхронисток. Есть ли подобное в тяжёлой атлетике?
– Диет у нас вообще нет. Но лучше, конечно, следить за питанием: есть столько-то белка, жиров, углеводов. Это просто для здоровья полезно считать каждому человеку. Диеты нет, но мне просто хочется для себя, для здоровья правильно питаться, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем.

– Тортик себе можешь позволить?
– Да спокойно, хоть два (смеётся). Я очень рада, что у нас нет таких жёстких диет, потому что когда ты голодная, то сразу злая, а это не очень хорошо, — сказала Кузьминова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

