Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Арман Дюплантис с рекордом выиграл первый этап Бриллиантовой лиги в Китае

Арман Дюплантис с рекордом выиграл первый этап Бриллиантовой лиги в Китае
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по прыжкам с шестом швед Арман Дюплантис стал победителем первого этапа Бриллиантовой лиги сезона-2026 по лёгкой атлетике в прыжках с шестом. Он показал результат 6,12 м (новый рекорд лиги).

Второе место занял австралиец Кёртис Маршалл с высотой прыжка 5,80 м. Тройку призёров замкнули сразу три спортсмена с одинаковым результатом 5,70 м: Тибо Колле (Франция), Сэм Кендрикс (США) и Менно Влон (Нидерланды).

Бриллиантовая лига стартовала 16 мая в Китае, а завершится 4 и 5 сентября в Бельгии. За четыре месяца спортсмены посетят 15 городов на четырёх континентах. По ходу сезона спортсменам начисляются очки за результаты, которые они показывают на этапах Бриллиантовой лиги. Тот, кто к концу соревнований наберёт больше очков, и становится победителем всей серии.

Материалы по теме
В лёгкой атлетике стартует главный турнир года. Что важно знать о Бриллиантовой лиге?
В лёгкой атлетике стартует главный турнир года. Что важно знать о Бриллиантовой лиге?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android