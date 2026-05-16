Арман Дюплантис с рекордом выиграл первый этап Бриллиантовой лиги в Китае

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по прыжкам с шестом швед Арман Дюплантис стал победителем первого этапа Бриллиантовой лиги сезона-2026 по лёгкой атлетике в прыжках с шестом. Он показал результат 6,12 м (новый рекорд лиги).

Второе место занял австралиец Кёртис Маршалл с высотой прыжка 5,80 м. Тройку призёров замкнули сразу три спортсмена с одинаковым результатом 5,70 м: Тибо Колле (Франция), Сэм Кендрикс (США) и Менно Влон (Нидерланды).

Бриллиантовая лига стартовала 16 мая в Китае, а завершится 4 и 5 сентября в Бельгии. За четыре месяца спортсмены посетят 15 городов на четырёх континентах. По ходу сезона спортсменам начисляются очки за результаты, которые они показывают на этапах Бриллиантовой лиги. Тот, кто к концу соревнований наберёт больше очков, и становится победителем всей серии.