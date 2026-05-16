«Тюмень» выиграла у «КПРФ» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги
Во втором матче серии полуфинала Бетсити Суперлиги «Тюмень» выиграла у «КПРФ» (Москва) со счетом 3:3 (5:4 пен.). Счёт в серии — 2-0 в пользу «Тюмени». Матч проходил на стадионе «Юность» в Климовске.
Бетсити Суперлига . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
3 : 3
4 : 5
0:1 Витама – 9' 1:1 Крыкун – 13' 2:1 Мота – 26' 2:2 Витама – 34' 2:3 Букаткин – 48' 3:3 Ниязов – 49'
Игроки «КПРФ», забившие послематчевые пенальти: Жоао Гильерме, Сергей Крыкун, Артём Ниязов, Янар Асадов. Бразилец Чавес Шимбинья не смог реализовать пенальти.
Игроки «Тюмени», забившие послематчевые пенальти: Денис Неведров, Илья Попов, Даниил Букаткин, Нилтон Витама и Карлос Аугусто.
Следующая игра команд состоится 20 мая на стадионе «Центральный» в Тюмени. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.
