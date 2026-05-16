Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Тюмень» выиграла у «КПРФ» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги

«Тюмень» выиграла у «КПРФ» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги
Комментарии

Во втором матче серии полуфинала Бетсити Суперлиги «Тюмень» выиграла у «КПРФ» (Москва) со счетом 3:3 (5:4 пен.). Счёт в серии — 2-0 в пользу «Тюмени». Матч проходил на стадионе «Юность» в Климовске.

Бетсити Суперлига . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
КПРФ
Москва
Окончен
3 : 3
4 : 5
Тюмень
Тюмень
0:1 Витама – 9'     1:1 Крыкун – 13'     2:1 Мота – 26'     2:2 Витама – 34'     2:3 Букаткин – 48'     3:3 Ниязов – 49'    

Игроки «КПРФ», забившие послематчевые пенальти: Жоао Гильерме, Сергей Крыкун, Артём Ниязов, Янар Асадов. Бразилец Чавес Шимбинья не смог реализовать пенальти.

Игроки «Тюмени», забившие послематчевые пенальти: Денис Неведров, Илья Попов, Даниил Букаткин, Нилтон Витама и Карлос Аугусто.

Следующая игра команд состоится 20 мая на стадионе «Центральный» в Тюмени. Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android