Тарасова высказалась о допуске борцов на международные соревнования

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила российских борцов, которым разрешили использовать национальный гимн и флаг на международных соревнованиях.

«Я рада за борцов, за весь наш спорт, если его допустят до соревнований. Мы ни в чём не виноваты, спортсмены наши тоже», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Международные федерации, организующие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай‑тай, боксу и ММА, ранее сняли ограничения с российских спортсменов. Кроме того, отечественные атлеты вправе использовать национальную символику на турнирах под эгидой Международной федерации плавания.