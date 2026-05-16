Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тарасова высказалась о допуске борцов на международные соревнования

Тарасова высказалась о допуске борцов на международные соревнования
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила российских борцов, которым разрешили использовать национальный гимн и флаг на международных соревнованиях.

«Я рада за борцов, за весь наш спорт, если его допустят до соревнований. Мы ни в чём не виноваты, спортсмены наши тоже», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Международные федерации, организующие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай‑тай, боксу и ММА, ранее сняли ограничения с российских спортсменов. Кроме того, отечественные атлеты вправе использовать национальную символику на турнирах под эгидой Международной федерации плавания.

Материалы по теме
Допуск борцов с флагом России, голы Дорофеева и Демидова. Главные события 15 мая
Допуск борцов с флагом России, голы Дорофеева и Демидова. Главные события 15 мая
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android