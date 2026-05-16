Российские гребцы выиграли этап Кубка мира в Германии в каноэ‑четвёрках

Сегодня, 16 мая, российские гребцы стали победителями на втором этапе Кубка мира в Бранденбурге (Германия) на дистанции 500 м в соревновании каноэ-четвёрок. В состав команды вошли Алексей Коровашков, Иван Штыль, Дмитрий Шаров и Матвей Арсенов. Они показали результат 1.34,63.

Вторыми стали представители Испании, отстав от лидеров на 1,31. Тройку призёров замкнули китайские спортсмены (+1,32).

Ранее россиянин Захар Петров завоевал бронзу на дистанции 1000 метров, а Сергей Синарёв показал такой же результат на дистанции 200 метров.

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

