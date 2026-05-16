«Ухта» обыграла «Норильский никель» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги

Сегодня, 15 мая, проходят полуфинальные матчи Суперлиги по футзалу. Во втором матче серии «Ухта» обыграла «Норильский никель» со счётом 5:1 (2:0, 3:1). Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Ухты.

Футзал. Суперлига. 1/2 финала. Результат матча 16 мая:

В 1/4 финала «Ухта» обыграла «Торпедо» со счётом в серии 3-0, а «Норильский никель» победил «Газпром-Югра» (3-2). Серия плей-офф Суперлиги идёт до трех побед одной из команд.

Следующая игра команд состоится 20 мая на стадионе «Айка» в Норильске. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.