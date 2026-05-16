«Ухта» обыграла «Норильский никель» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги

«Ухта» обыграла «Норильский никель» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги
Сегодня, 15 мая, проходят полуфинальные матчи Суперлиги по футзалу. Во втором матче серии «Ухта» обыграла «Норильский никель» со счётом 5:1 (2:0, 3:1). Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Ухты.

Бетсити Суперлига . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
5 : 1
Норильский никель
Норильск
1:0 Парадински – 3'     2:0 Денисов – 13'     3:0 Парадински – 29'     4:0 Гитта – 34'     5:0 Парадински – 34'     5:1 Жоннас – 35'    

Футзал. Суперлига. 1/2 финала. Результат матча 16 мая:

  • «Ухта» Ухта  — «Норильский никель» Норильск — 5:1 (2:0, 3:1).

В 1/4 финала «Ухта» обыграла «Торпедо» со счётом в серии 3-0, а «Норильский никель» победил «Газпром-Югра» (3-2). Серия плей-офф Суперлиги идёт до трех побед одной из команд.

Следующая игра команд состоится 20 мая на стадионе «Айка» в Норильске. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.

