«Ухта» обыграла «Норильский никель» во втором матче серии 1/2 финала Суперлиги
Сегодня, 15 мая, проходят полуфинальные матчи Суперлиги по футзалу. Во втором матче серии «Ухта» обыграла «Норильский никель» со счётом 5:1 (2:0, 3:1). Счёт в серии стал 2-0 в пользу команды из Ухты.
Бетсити Суперлига . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
5 : 1
Норильский никель
Норильск
1:0 Парадински – 3' 2:0 Денисов – 13' 3:0 Парадински – 29' 4:0 Гитта – 34' 5:0 Парадински – 34' 5:1 Жоннас – 35'
Футзал. Суперлига. 1/2 финала. Результат матча 16 мая:
- «Ухта» Ухта — «Норильский никель» Норильск — 5:1 (2:0, 3:1).
В 1/4 финала «Ухта» обыграла «Торпедо» со счётом в серии 3-0, а «Норильский никель» победил «Газпром-Югра» (3-2). Серия плей-офф Суперлиги идёт до трех побед одной из команд.
Следующая игра команд состоится 20 мая на стадионе «Айка» в Норильске. Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.
