Кузнецов: подходил к старту с настроем доказать, что Евгения Кузнецова не уберёшь

Прыгун в воду Евгений Кузнецов высказался о своём выступлении на чемпионате России по прыжкам в воду. В субботу, 16 мая, Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали золото в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина с результатом 442,92 балла.

«Сегодня ребята обалдеть как выдавали. Практически никто не ошибался. Это реально мировые соревнования, и я почувствовал драйв. Все залетают на 8 или 8,5 балла. Тут главное — удержать себя, не паниковать и показывать такие же хорошие прыжки.

Если честно, меня многие списали со счетов, похоронили. К этому старту я подходил с настроем просто доказать, что Евгения Кузнецова так просто не уберёшь. Было тяжело, я прошёл кучу реабилитаций, терпел боль. Но вот я здесь и снова на пьедестале.

Меня держит любовь к спорту, любовь к своему делу, я получаю удовольствие от того, что я прыгаю, что я соревнуюсь. Получаю адреналин. Мне приятно, когда меня близкие подстёгивают на какие-то новые совершения. В данный момент я реально получаю удовольствие», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.