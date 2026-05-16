Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Прыгун в воду Кузнецов высказался о возвращении флага и гимна российским спортсменам

Прыгун в воду Кузнецов высказался о возвращении флага и гимна российским спортсменам
Комментарии

Прыгун в воду Евгений Кузнецов прокомментировал решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) снять с российских спортсменов все ограничения на международной арене.

«Мы не сомневались, что этот момент настанет. Это действительно знаменательное событие. Но в любом случае, даже без флага и без гимна, мы приезжали и представляли Россию, все знали, что мы русские. А теперь мы приедем и поднимем флаг в честь нашей победы.

Что касается чемпионата Европы, то сейчас мы немного недобрали до норматива, у нас норматив 449 баллов. Мы набрали 442 балла, но у нас есть ещё два шага вперёд, где шагнуть вперёд, где мы можем добавить; были ошибки, в одном из запрыгов я не долетел до края, тем не менее долетел до воды», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Кузнецов: подходил к старту с настроем доказать, что Евгения Кузнецова не уберёшь
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android