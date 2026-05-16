Прыгун в воду Кузнецов высказался о возвращении флага и гимна российским спортсменам

Прыгун в воду Евгений Кузнецов прокомментировал решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) снять с российских спортсменов все ограничения на международной арене.

«Мы не сомневались, что этот момент настанет. Это действительно знаменательное событие. Но в любом случае, даже без флага и без гимна, мы приезжали и представляли Россию, все знали, что мы русские. А теперь мы приедем и поднимем флаг в честь нашей победы.

Что касается чемпионата Европы, то сейчас мы немного недобрали до норматива, у нас норматив 449 баллов. Мы набрали 442 балла, но у нас есть ещё два шага вперёд, где шагнуть вперёд, где мы можем добавить; были ошибки, в одном из запрыгов я не долетел до края, тем не менее долетел до воды», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.