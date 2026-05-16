Кузнецов: очень хотелось бы попасть на Олимпийские игры, откусить ещё одну медаль

Прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал, что хотел бы выступить ещё на одной Олимпиаде. На ОИ-2012 в Лондоне он завоевал серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в паре с Ильёй Захаровым.

«Здоровье – это первостепенно, конечно, мы не молодеем. 36 лет для прыжков в воду – это достаточно такой уже возраст, достаточно серьёзный. В ближайшем будущем очень бы хотелось попасть на Олимпийские игры, очень бы хотелось ещё одну медаль оттуда откусить и дальше спокойно воспитывать детей, радоваться жизни, работать.

У меня недавно дочь родилась, хорошо, что это случилось не во время моего финала, а чуть пораньше. Очень благодарен жене за дочечку. Люблю своего первого сыночка. Всё будет замечательно. Новая татуировка в честь рождения дочки? Пока не ждём», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

