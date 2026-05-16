Кузнецов — о Захарове: мы всегда с ним на связи, к Илье только уважение и любовь

Прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал о взаимоотношениях с Ильёй Захаровым. Спортсмены вместе выигрывали золото в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на чемпионате мира и Европы, а также брали серебро на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

«Разумеется, мы с ним всегда на связи, списываемся, иногда встречаемся. К сожалению, это удаётся сделать редко, тем не менее, конечно, видимся.

Есть ли зависть, что он свободный уже от спорта человек? К Илье у меня только уважение и любовь. Поэтому человек заслужил сейчас отдых, он олимпийский чемпион, так что может и отдохнуть», – передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.